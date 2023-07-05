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Автобусный парк Челнов пополнился 24 новыми «НЕФАЗами»
Автобусный парк Набережных Челнов пополнился 24 новыми «НЕФАЗами». Транспорт приобретен за счет средств городского бюджета и уже с 15 июля начнет курсировать на маршрутах №2 и №3.
Сегодня на майдане парка Прибрежный автобусы большой вместимости передали муниципальному перевозчику «Горкоммунхоз». В церемонии принимал участие мэр города Наиль Магдеев.
Он подчеркнул, что транспорт – это один из показателей качества жизни города и его жителей. «Учитывая определенные вопросы и проблемы, которые есть сегодня и сейчас в сфере городских пассажирских перевозок, мы в партнерстве с КАМАЗом работаем над тем, чтобы заменить автобусы малой вместимости на автобусы большой вместимости», – сообщил градоначальник.
Напомним, что за два года город направил полмиллиарда рублей на обновление автобусного парка. В результате в 2021 году был приобретен 21 автобус марки «НЕФАЗ».
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