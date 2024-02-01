Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

2 февраля автобусный марафон «Татарстан – республика достижений» прибудет в Зеленодольск. Жители города вторыми в Заволжской зоне смогут узнать о достижениях России, Татарстана и районов.

Спикерами мероприятия в Зеленодольском районе станут депутат Госдумы РФ, первый заместитель Комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов, депутат Госсовета РТ Рузиля Тимергалеева и глава Зеленодольского муниципального района РТ Михаил Афанасьев. Кроме того, в мероприятии примут участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

В Зеленодольском районе реализуются множество республиканских программ и национальных проектов. За 4 года, начиная с 2020-го, в строительство и ремонт объектов по национальным проектам, республиканским и федеральным программам было вложено 11,82 млрд рублей.

Появилось порядка 70 объектов – школа и Центр культурного развития в Зеленодольске, многопрофильная поликлиника в Осиново, бассейн в Васильево, ФАПы в поселениях. В Зеленодольске началось благоустройство новых общественных пространств – парка Алтынова и сквера «Юный корабел». В 2021 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» реконструирован мостовой переход через реку Свияга на 757 км автодороги М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. На эти цели выделили почти 1,4 млрд рублей. В 2023-2024 годах в рамках реализации проекта «Большой Зеленодольск» ведется строительство системы водоснабжения территории Большого Зеленодольска за 2,8 млрд рублей, строительство биологических очистных сооружений в поселке Васильево с доведением производительности до 32 тысяч куб. метров в сутки за 2,6 млрд рублей и строительство дороги автомобильной дороги местного значения М7 «Волга» – А-295 (дорога Ш1). На дорогу заложена сумма в 6 млрд рублей.

Встреча в Зеленодольске завершится концертной программой, на которой выступит группа «Премьер» – содружество лучших вокалистов Башкортостана, заслуженных артистов РБ и РТ в составе тенора Руслана Сайфутдинова, баритона Айгиза Ханова, бас-баритона Вадима Закиева. Также с программой выступят певец, лауреат международных конкурсов, солист БКЗ им.С.Сайдашева, участник фестиваля «Yзгәреш җиле» Ильгиз Мухутдинов и молодая певица татарской эстрады, лауреат национальной премии «Болгар» Зарина Хасаншина.

Панельная дискуссия в Зеленодольске состоится в Центре культуры, искусства и народного творчества им. Горького по адресу: ул. Ленина, д.46 в 16:00.

Автобусный марафон, стартовавший в середине ноября 2023 года, продлится до 1 марта. Он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. С 1 февраля марафон начался по Заволжской зоне. Помимо Тетюшского и Зеленодольского районов, гостей примут также Дрожжаное, Буинск, Апастово. Впереди еще Юго-Восточная, Нижнекамская и Набережночелнинская зоны.