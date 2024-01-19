Автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» побывал в Высокогорском районе

Накануне автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» прибыл в Высокогорский район. О событии в своем телеграм-канале рассказал глава муниципального образования Равиль Хисамутдинов.

В районном Доме культуры состоялась панельная дискуссия, в которой приняли участие замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильнур Нурмухаметов, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, депутат Госсовета РТ Камиль Садриев.

«Вместе с коллегами рассказали жителям о современных достижениях нашего района, республики, страны. Район участвует во многих национальных и региональных программах и проектах, которые направлены на улучшение качества жизни жителей района», — написал руководитель района.

Здесь же прошла фотовыставка, посвященная достижениям Татарстана. Участники ознакомились с образом республики — успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона. Завершилась встреча концертной программой от Государственного камерного хора РТ.

Напомним, что автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. В Казанскую зону вошли Лаишево, Кукмор, Арск, Высокая Гора и Пестрецы. Далее автобус отправится в Закамскую, Заволжскую, Юго-Восточную, Нижнекамскую и Набережночелнинскую зоны.

В республике запущен проект «Татарстан – республика достижений». Его цель – рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.