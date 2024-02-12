Автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» начнет тур по Юго-Восточной зоне

12 февраля жители Бавлинского района станут участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Жителям республики рассказывают о достижениях страны, республики, районов. Панельная дискуссия состоится в Доме культуры Бавлов.

Спикерами мероприятия в Бавлинском районе станут депутат Госдумы РФ Руслан Гаджиев, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, глава Бавлинского муниципального района РТ Ильяс Гузаиров. Модератором дискуссии выступит журналист, ведущий ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Основой экономики Бавлинского района является промышленность, где ее доля в валовом территориальном продукте составляет 78%. Основная доля промышленного производства приходится на предприятия нефтедобычи. Одним из важных показателей экономического развития района является привлечение инвестиций. В 2023 году объем инвестиций по оценке составил более 7 млрд рублей, рост к уровню 2022 года — 12,4%.

Так, в апреле прошлого года запущено производство стеклопластиковых труб предприятия «Татнефть-ПрессКомпозит». Проектная мощность предприятия составляет до 1 тыс. километров труб в год. Всего трудоустроено 290 человек.

В тестовом режиме заработал Александровский биотехнологический комбинат по производству этилацетата. Также на предприятии производится побочная продукция — сухая кормовая смесь с объемом производства 6 тонн в сутки. Сырье приобретается у местных сельхозтоваропроизводителей. Для совершения полного цикла планируется запуск цеха по производству углекислого газа и уксусной кислоты. Сейчас на предприятии создано 65 рабочих мест. При выходе на полную мощность будет создано 150.

Среднемесячная заработная плата в 2023 году по крупным и средним предприятиям — более 58 тыс. рублей. В рейтинге социально-экономического развития Бавлинский район занимает 12-е место.

В Бавлинском районе за счет федеральных и республиканских программ, местного бюджета и внебюджетных средств в прошлом году построены и отремонтированы объекты на общую сумму 824,5 млн рублей. Построены здания ФАПа в селе Хансверкино, исполкома в селе Александровка.

Капитально отремонтированы Дом культуры в селе Алексеевка, краеведческий музей в Бавлах, молодежный центр, Татарско-Тумбарлинский сельский ДК, гимназия № 4, дома-интернат для престарелых и инвалидов в селе Крым-Сарай и центр «Милосердие», 5 многоквартирных домов и здание Бавлинского лесничества.

В эксплуатацию ввели 13,3 тыс. кв. метров жилья. В рамках программы «Наш двор» в 2023 году обновлены придомовые территории в 22 дворах многоквартирных домов сельских поселений. Всего с момента начала реализации республиканской программы отремонтировано 80 дворов, в которые вошли 93 многоквартирных дома. В 2024 году планируется благоустройство 7 дворовых территорий в селах Татарский Кандыз и Крым-Сарай.

Также в 2024 году планируется строительство сетей водоснабжения в селе Кзыл-Яр, Удмуртско-Ташлинского ФАП, зданий и сооружений детского оздоровительно-досугового учреждения «Ласточка». Также в планах — капитальный ремонт здания исполкома Потапово-Тумбарлинского поселения, здания районного ветеринарного объединения, пищеблоков татарско-кандызской и татарско-тумбарлинской школ, с приобретением мебели, оборудования и инвентаря. Также пройдёт ремонт 7 многоквартирных домов в Бавлах и селе Александровка.

В Татарстане реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным. О достижениях Татарстана участники встречи смогут узнать на фотовыставке. Она сопровождает автобусный марафон в каждом районе. Гости увидят образ республики — успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона.

Встреча в Бавлах завершится концертной программой от Государственного ансамбля фольклорной музыки под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Айдара Файзрахманова.

Автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. Марафон прошёл в Казанской, Закамской, Заволжской зонах. На этой неделе автобусы совершат тур по юго-востоку республики. Они побывают в Бавлах, Бугульме, Лениногорске, Альметьевске, Азнакаево. Далее автобусный марафон продолжится в Нижнекамской и Набережночелнинской зонах.