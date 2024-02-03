Автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» доберется до Дрожжановского района

В Татарстане продолжается автобусный марафон, рассказывающий о достижениях региона и страны. В понедельник, 5 января, его участниками станут жители Дрожжановского района. Панельная дискуссия в селе Старое Дрожжаное состоится в Доме культуры по адресу: ул. Центральная, д. 9 в 16 часов.

Участниками мероприятия в Дрожжановском районе станут депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов, руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Татарстане и Ульяновской области Альберт Хайрутдинов и глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров, а также присоединятся представители районного актива, руководители предприятий, организаций и учреждений, предприниматели, депутаты местного самоуправления.

В муниципалитете за последние несколько лет реализовано много федеральных и республиканских программ. В рамках национального проекта «Экология» увеличена площадь лесов, проходят субботники по очистке территорий и водоемов. За три года построены новые водопроводные сети протяженностью более 74 километров в 14 населенных пунктах района. Сейчас более 90% жителей района обеспечены чистой питьевой водой.

По проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» организована работа мобильной бригады по доставке сельских жителей старше 65 лет в Дрожжановскую ЦРБ для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров. Специально для этого приобретен автомобиль LADA Largus. За последние три года диспансеризацию прошли 3466 пожилых жителей района.

В рамках этого же нацпроекта благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» построены универсальные спортивные площадки и вторая лыжная база. Дрожжановский район признан победителем сразу в двух номинациях среди муниципалитетов: «Лучший сельский район РТ по постановке массовой физкультурно-оздоровительной работы» и «Передовик ГТО».

По национальному проекту «Здравоохранение» отремонтирована Старошаймурзинская участковая больница, обслуживающая более 2 тыс. проживающих в близлежащих населенных пунктах. Больницу оснастили необходимым оборудованием и выделили новую санитарную машину. В 2022 году в центральную районную больницу поступило новое оборудование: компьютерный томограф, аппараты УЗИ, портативные ЭКГ-аппараты для ФАПов и цифровой флюорограф. В 2023-м здесь появились маммограф, рентген-аппарат, видеогастроскопы, видеоколоноскоп, дефибрилляторы для ФАПов. Штат медицинских работников пополнился за счет кардиолога, эндоскописта, участкового терапевта, эндокринолога, хирурга и фтизиатра. В прошлом году ФАП, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, появился в селе Шланга.

Благодаря национальному проекту «Образование» ведется капитальный ремонт пищеблоков в школах и спортивных залов в сельских школах. В 11 школах созданы образовательные центры «Точка роста». В прошлом году такие центры открылись в Городищенской и Хорновар-Шигалинской школах.

По национальному проекту «Культура» в 2022 году построен многофункциональный центр на 45 мест в селе Старая Задоровка, который объединил в себе сельский клуб и библиотеку. Практически каждый год проводится капитальный ремонт сельских ДК (в частности, в 2023-м открылся капитально обновленный Дом культуры на 250 мест в селе Малая Цильна).

Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в прошлом году появилось новое общественное пространство. Первую очередь благоустройства пруда по улице Школьная начали проводить еще в 2021 году, работы будут продолжены и в этом году.

Начинающие фермеры активно пользуются возможностями гранта «Агростартап» в рамках нацпроекта «Развитие малого и среднего предпринимательства». За последние три года обладателями грантов стали 7 крестьянско-фермерских хозяйств на сумму более 18 млн. рублей. Среди грантополучателей более половины — молодые люди.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» к интернету по оптическому кабелю подключены практически все социально значимые объекты в районе. Национальные проекты в их нынешнем виде были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

В текущем, 2024 году в Дрожжановском районе запланирован капитальный ремонт объектов образования, пищеблоков, учреждений социальной сферы и так далее. Предполагается открытие еще трех «Точек роста» в школах, ремонт дорог, строительство водопроводных сетей.

В Татарстане сейчас реализуется более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются нацпроекты, инициированные главой государства. Это должна будет продемонстрировать посвященная достижениям Татарстана фотовыставка, которая сопровождает автобусный марафон в каждом районе.

Встреча в Старом Дрожжаном завершится концертной программой от Государственного ансамбля песни и танца РТ и народной артистки Татарстана Резеды Шарафиевой.

Автобусный марафон продлится до 1 марта, он охватит еще 29 районов. Сейчас марафон проходит по Заволжской зоне, к которой отнесены Тетюшский, Зеленодольский и Дрожжановский районы, а также Буинск и Апастово — они встретят гостей 6 и 7 февраля. Впереди еще Юго-Восточная, Нижнекамская и Набережночелнинская зоны.