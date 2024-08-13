Автобусный марафон «Единая Россия» объединяет» приедет в Актаныш

Актанышский район встретит участников автобусного марафона «Единая Россия» объединяет». 14 августа в районном Доме культуры пройдет встреча с кандидатами в депутаты. Кандидаты «Единой России» приезжают в каждый район Татарстана, чтобы обсудить идеи и предложения жителей, рассказать о своей предвыборной программе и определить приоритетные направления работы на пятилетний период.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», участниками встречи в Актанышском районе станут кандидаты в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва и представители района. Это заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте Татарстана, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, депутат Госсовета РТ, председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин, художественный руководитель Татарского государственного театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев, секретарь Актанышского местного отделения «Единой России», глава района Ленар Зарипов. Модератором встречи выступит генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ шестого созыва Ильшат Аминов.

«Важно видеть глаза людей, ощутить степень их доверия и, конечно же, из первых уст узнать главные темы, которые беспокоят их. В прямом смысле – получить поручение жителей, на что я должен буду обратить свое внимание и тратить силы. А если по тем или иным вопросам есть ошибочное мнение среди населения, взять это на заметку и поставить задачу донести до людей истину. Мы должны разговаривать, потому что суть проблем выявляется в диалоге», - считает Зайниев.

Для него, как для заслуженного деятеля искусств, тема культуры, возрождения народных традиций – одна из важных. И в случае избрания его депутатом, постарается этому вопросу уделить пристальное внимание.

«В сфере культуры ближайшие пять лет мы должны крепко заняться сохранением нашего культурного наследия. Под сохранением имеется ввиду оживление незаслуженно забытых музыкальных, литературных произведений путем их возвращения зрителю и читателю, возможно, в адаптированной к современным реалиям форме. И самая главная задача – систематизация подготовки кадров в сфере профессионального искусства», - поделился он.

Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.