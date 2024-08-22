Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Автобусный марафон «Единая Россия» объединяет» прибудет 23 августа в Зеленодольск
23 августа в рамках автобусного марафона «Единая Россия» объединяет» кандидаты в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва встретятся с жителями Зеленодольского района РТ, сообщает пресс-служба партии.
Мероприятие пройдет в Центре культурного развития Зеленодольска, расположенного по адресу: ул. Королёва, д.17. Начало в 17:00. В беседе с зеленодольцами примут участие:
-
Заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Татарстана Юрий Камалтынов;
-
Кандидат в депутаты по одномандатному Сайдашевскому избирательному округу №30, директор ООО «МатурЗД» Рузиля Тимергалеева;
-
Кандидат в депутаты по одномандатному Волжскому избирательному округу №31, генеральный директор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов;
Кроме того, участие в мероприятии примет глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Модератором и участником встречи выступит гендиректор ТРК «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва по единому избирательному округу Ильшат Аминов.
«Кандидаты «Единой России» приезжают в каждый район Татарстана, чтобы обсудить идеи и предложения жителей, рассказать о своей предвыборной программе и определить приоритетные направления работы на пятилетний период», – отметили в пресс-службе партии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»