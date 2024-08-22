Автобусный марафон «Единая Россия» объединяет» прибудет 23 августа в Зеленодольск

23 августа в рамках автобусного марафона «Единая Россия» объединяет» кандидаты в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва встретятся с жителями Зеленодольского района РТ, сообщает пресс-служба партии.

Мероприятие пройдет в Центре культурного развития Зеленодольска, расположенного по адресу: ул. Королёва, д.17. Начало в 17:00. В беседе с зеленодольцами примут участие:

Заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Татарстана Юрий Камалтынов;

Кандидат в депутаты по одномандатному Сайдашевскому избирательному округу №30, директор ООО «МатурЗД» Рузиля Тимергалеева;

Кандидат в депутаты по одномандатному Волжскому избирательному округу №31, генеральный директор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов;

Кроме того, участие в мероприятии примет глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Модератором и участником встречи выступит гендиректор ТРК «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва по единому избирательному округу Ильшат Аминов.

«Кандидаты «Единой России» приезжают в каждый район Татарстана, чтобы обсудить идеи и предложения жителей, рассказать о своей предвыборной программе и определить приоритетные направления работы на пятилетний период», – отметили в пресс-службе партии.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.