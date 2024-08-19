Автобусный марафон «Единая Россия» объединяет» посетит Камское Устье

20 августа участники автобусного марафона «Единая Россия» объединяет» прибудут в Камско-Устьинский район Татарстана, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Встреча с кандидатами в депутаты, в рамках которой планируется обсудить идеи и предложения жителей, а также познакомить их с предвыборной программой, состоится в 17:00 в районном Доме культуры.

С жителями района встретятся кандидаты в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва:

Художественный руководитель Татарского государственного театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев ;

; Заведующий кафедрой конституционного и административного права Юридического факультета Казанского федерального университета Евгений Султанов ;

; Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань», кандидат в депутаты по одномандатному Апастовскому избирательному округу №45 Айдар Тагиров.

Также во встрече примет участие глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов. Модератором выступит гендиректор телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва по единому избирательному округу Ильшат Аминов.

Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.