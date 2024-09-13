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Автобус столкнулся с внедорожником в центре Казани, два человека пострадали
На пересечении улиц Горького – Жуковского в Казани автобус 91-го маршрута столкнулся с автомобилем Ford. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель автобуса проехал на красный. В результате столкновения пострадал 34-летний водитель Ford и 42-летняя пассажирка автобуса, на месте ждут скорую помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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