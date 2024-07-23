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Происшествия 23 июля 2024 16:41

Автобус съехал с трассы и перевернулся в Северском районе Кубани, пострадали 15 человек

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На автомобильной дороге, соединяющей Краснодар и Верхнебаканский, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. По информации прокуратуры, в момент аварии в салоне находились 32 пассажира, передает РИА Новости.

В результате опрокидывания автобуса 15 человек получили травмы. Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшую больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Согласно заявлению прокуратуры, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

По факту происшествия прокуратура инициировала проверку для выяснения всех обстоятельств аварии. Официальная информация о причинах ДТП пока не предоставлена.

#дтп с автобусом
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