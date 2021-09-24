Автобус с хоккейной командой из Пензы врезался в стоящий «КАМАЗ» под Казанью

ДТП произошло около восьми вечера на трассе в Верхнеуслонском районе республики. В нескольких километрах от села Лесные Моркваши в сторону Казани автобус TETRA с детьми въехал в «КАМАЗ», который стоял на проезжей части.

По словам очевидцев, в аварии травмы получил водитель автобуса, его увезли на скорой, дети не пострадали.

В автобусе, по некоторым данным, ехала хоккейная команда из Пензы – двадцать два подростка 16-17 лет и тренер.

После ДТП к детям подъехал другой автобус из Казани, они продолжили путь.