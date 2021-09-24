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Ру Тат
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24 сентября 2021  21:23

Автобус с хоккейной командой из Пензы врезался в стоящий «КАМАЗ» под Казанью

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ДТП произошло около восьми вечера на трассе в Верхнеуслонском районе республики. В нескольких километрах от села Лесные Моркваши в сторону Казани автобус TETRA с детьми въехал в «КАМАЗ», который стоял на проезжей части.

По словам очевидцев, в аварии травмы получил водитель автобуса, его увезли на скорой, дети не пострадали. 

В автобусе, по некоторым данным, ехала хоккейная команда из Пензы – двадцать два подростка 16-17 лет и тренер.

После ДТП к детям подъехал другой автобус из Казани, они продолжили путь. 

 

 

 

   

 

#ДТП с автобусом #хоккейная команда
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