Автобус с призывниками столкнулся с газовозом и грузовиком в Архангельской области

Сегодня утром в Архангельской области, на трассе Ядриха – Верхняя-Тойма, рядом с поселком Шипицино, столкнулись автобус, газовоз с пропаном и грузовик. О происшествии сообщили очевидцы по номеру вызова экстренных служб 112. Об этом сообщается на официальной странице ГУ МЧС России по Архангельской области в соцсетях.

Пожарные помогли выбраться из кабины водителю газовоза. Водитель грузовика скончался на месте от полученных травм. Угрозы взрыва из-за газа не было, пожарные смыли разлитое на дороге топливо.

Как сообщается на странице администрации Котласского района, всего в местную больницу направили девятерых человек.

«Уже доставленным в больницу оказывается вся необходимая медицинская помощь. Учреждение готово к приёму новых пострадавших, если такие выявятся», – сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский.

По словам очевидцев, в автобусе были призывники. Также после столкновения автомобилей на месте ДТП образовалась серьезная пробка.