Школьный автобус слетел в кювет после ДТП с авто в Татарстане

фото: очевидцы

ДТП произошло накануне в четвертом часу вечера в Сабинском районе республики в селе Евлаштау.

Фото: © очевидцы

Как стало известно «Татар-информу» со слов очевидца, столкнулись школьный автобус и легковушка KIA.

Фото: © очевидцы

От мощного удара и автобус, и автомобиль слетели с дороги в кювет.

Фото: © очевидцы

«По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал. На место приехали полицейские и спасатели. Они вытащили автобус на дорогу», – уточнили свидетели аварии.