news_header_bot_970_100
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Школьный автобус слетел в кювет после ДТП с авто в Татарстане
Скопировать ссылку
news_top_970_100
фото: очевидцы
ДТП произошло накануне в четвертом часу вечера в Сабинском районе республики в селе Евлаштау.
Как стало известно «Татар-информу» со слов очевидца, столкнулись школьный автобус и легковушка KIA.
От мощного удара и автобус, и автомобиль слетели с дороги в кювет.
«По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал. На место приехали полицейские и спасатели. Они вытащили автобус на дорогу», – уточнили свидетели аварии.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа