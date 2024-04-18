Автобус с детьми из Пензенской области, ехавшими с соревнований в Казани, попал в ДТП

Фото: © УМВД России по Ульяновской области

Накануне в районе десяти часов вечера в Сурском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием автобуса, который направлялся из Казани.

Как сообщают в Госавтоинспекции региона, во время движения у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП три пассажира автобуса – двое взрослых и один ребенок – были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой.

В соцсетях появились сообщения, что в автобусе якобы находились жители Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в отделе пропаганды Ульяновской области, в автобусе жителей РТ не было. Пассажиры автомобиля – жители Пензы – возвращались домой после соревнований, которые проходили в столице Татарстана.