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Происшествия 18 апреля 2024 08:43

Автобус с детьми из Пензенской области, ехавшими с соревнований в Казани, попал в ДТП

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Фото: © УМВД России по Ульяновской области

Накануне в районе десяти часов вечера в Сурском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием автобуса, который направлялся из Казани.

Как сообщают в Госавтоинспекции региона, во время движения у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП три пассажира автобуса – двое взрослых и один ребенок – были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой.

В соцсетях появились сообщения, что в автобусе якобы находились жители Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в отделе пропаганды Ульяновской области, в автобусе жителей РТ не было. Пассажиры автомобиля – жители Пензы – возвращались домой после соревнований, которые проходили в столице Татарстана.

#Ульяновская область
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