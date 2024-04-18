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Автобус с детьми из Пензенской области, ехавшими с соревнований в Казани, попал в ДТП
Накануне в районе десяти часов вечера в Сурском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием автобуса, который направлялся из Казани.
Как сообщают в Госавтоинспекции региона, во время движения у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП три пассажира автобуса – двое взрослых и один ребенок – были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой.
В соцсетях появились сообщения, что в автобусе якобы находились жители Казани.
Как сообщили «Татар-информу» в отделе пропаганды Ульяновской области, в автобусе жителей РТ не было. Пассажиры автомобиля – жители Пензы – возвращались домой после соревнований, которые проходили в столице Татарстана.
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