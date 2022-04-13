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Ру Тат
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Происшествия
13 апреля 2022  21:50
Полина Шевчук

Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Татарстане, есть пострадавшие

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Авария произошла сегодня вечером у деревни Верхние Пенячи Заинского района республики.

Как рассказали очевидцы с места ДТП, на дороге столкнулись легковушка KIA и вахтовый автобус.

«В автобусе кроме шофера никого не было. Он не пострадал. А вот водитель легковушки получил травмы. Его зажало в салоне авто. Был ли кто-то ещё в иномарке – неизвестно», - уточнили свидетели аварии.

Информация о причинах ДТП и количестве пострадавших уточняется.

#дтп на трассе #пострадали в дтп
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