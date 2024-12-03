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Автобус и 15 автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Москве
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На Ленинградском проспекте на севере Москвы произошло массовое ДТП, в котором столкнулись автобус и 15 автомобилей.
Как сообщают РИА Новости, из-за аварии движение в сторону центра Москвы по дублёру затруднено. На месте работают оперативные службы.
В результате аварии в автобусе пострадавших нет.
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