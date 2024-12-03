news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 3 декабря 2024 11:22

Автобус и 15 автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Москве

Скопировать ссылку

На Ленинградском проспекте на севере Москвы произошло массовое ДТП, в котором столкнулись автобус и 15 автомобилей.

Как сообщают РИА Новости, из-за аварии движение в сторону центра Москвы по дублёру затруднено. На месте работают оперативные службы.

В результате аварии в автобусе пострадавших нет.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100