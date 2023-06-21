Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Автобус «Движения первых» отправился по детским лагерям Татарстана
Стартовал молодежный автобусный тур «Время первых». Этим летом он отправится по 20 детским лагерям Татарстана. Через игры, флешмобы и встречи с интересными личностями отдыхающие школьники познакомятся с деятельностью и направлениями движения, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
«Молодежный автобусный тур по городам и районам Татарстана, который мы запустили несколько лет назад, хорошо зарекомендовал себя как хороший механизм информирования молодежи о тех возможностях, которые есть в республике. Теперь мы усиляемся и расширяем границы проекта, и уже совместно с региональным отделением Российского движения детей и молодежи „Движение первых“ выезжаем в лагеря Татарстана. Подростки смогут ознакомится с деятельностью и направлениями движения», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
Автобусный тур проследует через следующие лагеря:
21.06 — «Байтик», Высокогорский район;
22.06 — «Липки», Лаишевский район;
23.06 — «Солнышко», Чистопольский район;
27.06 — «Кама», Мамадышский район;
29.06 — «Солнечный», Набережные Челны;
30.06 — «Созвездие», Заинский район;
01.07 — «Космос», Елабужский район;
02.07 — «Юность», Нижнекамский район;
03.07 — «Камский Артек», Нижнекамский район;
05.07 — «Солнечный», Альметьевский район;
06.07 — «Ландыш», Лениногорский район;
07.07 — Молодежный оздоровительный центр имени А. Д. Губина, Бугульминский район;
08.07 — «Сосновка», Бугульминский район;
09.07 — «Свияга+», Апастовский район;
12.07 — «Заречье», Казань;
13.07 — «Восток», Казань;
16.07 — «Костер», Высокогорский район;
17.07 — «Молодежный», Казань;
18.07 — «Солнечный», Казань;
19.07 — «Горьковец», Зеленодольский район.
В каждом из лагерей наставники и вожатые организуют день «Движения первых». В программе планируются зарядка под флешмобы «Движения первых» и игра «Будь в движении», встреча с общественным деятелем, вечернее мероприятие. Завершением праздника станет дискотека в формате «Стартин». Это соревнования между компаниями за звание «самого классного» танца, песни, фотоснимка, стихотворения или художественного произведения.
Осенью этого года молодежный автобусный тур «Время первых» расширит свою географию и отправится уже по всем районам республики.
«Вместе с большой командой планируем посетить 20 детских лагерей республики, в каждом из которых проведем день движения: расскажем о направлениях и программах движения, о его принципах и задачах. Важной частью насыщенной программы станет интерактивная игра „Будь в движении“, по итогам которой каждый ребенок выберет одну из ценностей движения, о которой через творческий номер расскажет на вечернем мероприятии „Страна с огромным сердцем. Из Татарстана с любовью“. День закончим обсуждением с ребятами планов по развитию движения. Нам важно вовлечь как можно больше подростков и молодежи на этапе формирования нашего движения, так как это их организация и сами ребята должны определять ее наполнение. А уже в сентябре в рамках автобусного тура „Время первых“ мы планируем посетить абсолютно все районы Татарстана», — рассказал помощник Раиса РТ Рустама Минниханова, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»