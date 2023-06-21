Автобус «Движения первых» отправился по детским лагерям Татарстана

Стартовал молодежный автобусный тур «Время первых». Этим летом он отправится по 20 детским лагерям Татарстана. Через игры, флешмобы и встречи с интересными личностями отдыхающие школьники познакомятся с деятельностью и направлениями движения, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Молодежный автобусный тур по городам и районам Татарстана, который мы запустили несколько лет назад, хорошо зарекомендовал себя как хороший механизм информирования молодежи о тех возможностях, которые есть в республике. Теперь мы усиляемся и расширяем границы проекта, и уже совместно с региональным отделением Российского движения детей и молодежи „Движение первых“ выезжаем в лагеря Татарстана. Подростки смогут ознакомится с деятельностью и направлениями движения», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Автобусный тур проследует через следующие лагеря:

21.06 — «Байтик», Высокогорский район;

22.06 — «Липки», Лаишевский район;

23.06 — «Солнышко», Чистопольский район;

27.06 — «Кама», Мамадышский район;

29.06 — «Солнечный», Набережные Челны;

30.06 — «Созвездие», Заинский район;

01.07 — «Космос», Елабужский район;

02.07 — «Юность», Нижнекамский район;

03.07 — «Камский Артек», Нижнекамский район;

05.07 — «Солнечный», Альметьевский район;

06.07 — «Ландыш», Лениногорский район;

07.07 — Молодежный оздоровительный центр имени А. Д. Губина, Бугульминский район;

08.07 — «Сосновка», Бугульминский район;

09.07 — «Свияга+», Апастовский район;

12.07 — «Заречье», Казань;

13.07 — «Восток», Казань;

16.07 — «Костер», Высокогорский район;

17.07 — «Молодежный», Казань;

18.07 — «Солнечный», Казань;

19.07 — «Горьковец», Зеленодольский район.

В каждом из лагерей наставники и вожатые организуют день «Движения первых». В программе планируются зарядка под флешмобы «Движения первых» и игра «Будь в движении», встреча с общественным деятелем, вечернее мероприятие. Завершением праздника станет дискотека в формате «Стартин». Это соревнования между компаниями за звание «самого классного» танца, песни, фотоснимка, стихотворения или художественного произведения.

Осенью этого года молодежный автобусный тур «Время первых» расширит свою географию и отправится уже по всем районам республики.

«Вместе с большой командой планируем посетить 20 детских лагерей республики, в каждом из которых проведем день движения: расскажем о направлениях и программах движения, о его принципах и задачах. Важной частью насыщенной программы станет интерактивная игра „Будь в движении“, по итогам которой каждый ребенок выберет одну из ценностей движения, о которой через творческий номер расскажет на вечернем мероприятии „Страна с огромным сердцем. Из Татарстана с любовью“. День закончим обсуждением с ребятами планов по развитию движения. Нам важно вовлечь как можно больше подростков и молодежи на этапе формирования нашего движения, так как это их организация и сами ребята должны определять ее наполнение. А уже в сентябре в рамках автобусного тура „Время первых“ мы планируем посетить абсолютно все районы Татарстана», — рассказал помощник Раиса РТ Рустама Минниханова, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.