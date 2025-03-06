Автоблогер Лисовская назвала причину падения продаж машин в России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В феврале в России продажи новых легковых автомобилей упали из-за опережающего спроса в предыдущие месяцы. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась автоэксперт, автор блога «Лиса рулит» Елена Лисовская.

«Это связано с тем, что спрос до этого был опережающим. Два раза поднимали утилизационный сбор – 1 октября 2024 года и 1 января 2025 года. Перед этим люди пытались быстрее скупить машины, чтобы сделать это по более низким ценам. Ждали, что будет некая просадка. В разных салонах, конечно, в разной степени», – сказала Лисовская.

В феврале в России упали продажи новых легковых автомобилей до 78 тыс. единиц, подсчитал «Автостат». Показатель снизился на 25% по сравнению с февралем 2024-го и на 12% по сравнению с прошлым месяцем, январем 2025-го. Такого низкого объема продаж новых легковых автомобилей в стране не было почти два года.

Лисовская сообщила, что сейчас отмечается высокий спрос на автомобили под заказ из-за границы: из Китая, Арабских Эмиратов, Кореи, Европы. На это повлияли снизившиеся курсы доллара и евро. «Где-то убыло, но сейчас заказ отлично работает», – добавила автоэксперт.

Она пояснила, что те, кто приобретает автомобиль под заказ платит льготный утильсбор.