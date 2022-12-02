Авто завалилось на крышу после ДТП с фургоном в Казани, пострадали водитель и пассажир

Серьезное ДТП произошло накануне около половины десятого вечера на проспекте Ямашева в Казани напротив бассейна «Оргсинтез».

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «ГАЗель» при перестроении не уступил дорогу «Ладе».

От удара легковушка вылетела на трамвайные пути и перевернулась на крышу.

«В результате столкновения 22-летняя девушка-водитель и 18-летний пассажир "Лады" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», – пояснили в ГИБДД Казани.