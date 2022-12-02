news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
2 декабря 2022  08:39
Полина Шевчук

Авто завалилось на крышу после ДТП с фургоном в Казани, пострадали водитель и пассажир

news_top_970_100

Серьезное ДТП произошло накануне около половины десятого вечера на проспекте Ямашева в Казани напротив бассейна «Оргсинтез».

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «ГАЗель» при перестроении не уступил дорогу «Ладе».

От удара легковушка вылетела на трамвайные пути и перевернулась на крышу.

«В результате столкновения 22-летняя девушка-водитель и 18-летний пассажир "Лады" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», – пояснили в ГИБДД Казани.

#ДТП с пострадавшими #ГИБДД Казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100