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4 сентября 2021  10:22
Полина Шевчук

Авто занесло на мокрой дороге и откинуло на легковушку в РТ, пострадали оба водителя

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Авто занесло на мокрой дороге и откинуло на легковушку в РТ, пострадали оба водителя

Авария произошла накануне в четвертом часу вечера на трассе Челны – Заинск – Альметьевск.

 

Фото: © Валентин Кулагин

Как сообщил собственный корреспондент агентства с места происшествия, 35-летний водитель Renault не выбрал безопасную скорость, машину занесло на мокрой дороге, она вылетела на встречку, где лоб в лоб столкнулась с Volkswagen под управлением 61-летнего мужчины.

 

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате аварии пострадали оба водителя. Их госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка», – рассказал начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.

#ДТП с пострадавшими #авария на трассе
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