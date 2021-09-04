Авто занесло на мокрой дороге и откинуло на легковушку в РТ, пострадали оба водителя

Авария произошла накануне в четвертом часу вечера на трассе Челны – Заинск – Альметьевск.

Фото: © Валентин Кулагин

Как сообщил собственный корреспондент агентства с места происшествия, 35-летний водитель Renault не выбрал безопасную скорость, машину занесло на мокрой дороге, она вылетела на встречку, где лоб в лоб столкнулась с Volkswagen под управлением 61-летнего мужчины.

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате аварии пострадали оба водителя. Их госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка», – рассказал начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.