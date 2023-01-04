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Происшествия
4 января 2023  10:12
Полина Шевчук

Авто вылетело в кювет и перевернулось после ДТП под Челнами, двое пострадали

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Авто вылетело в кювет и перевернулось после ДТП под Челнами, двое пострадали
фото: Валентин Кулагин

Серьезное ДТП произошло накануне около двух часов дня на трассе Набережные Челны – Нижнекамск.

 

Фото: © Валентин Кулагин 

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, 63-летний водитель «Лады Гранты» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой» 11-й модели. От мощного удара «одиннадцатая» вылетела с трассы в кювет, где перевернулась.

 

Фото: © очевидцы 

«В результате ДТП пострадали два человека – водитель и пассажирка «Лады» 11-й модели. Стоит отметить, что пострадавший водитель  никогда не получал права», – отметил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.

 

Фото: © Валентин Кулагин 

 

#ДТП с пострадавшими #авария челны
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