Авто вылетело с трассы в РТ и несколько раз кувыркнулось в кювете, водитель в больнице

Накануне днем на трассе Оренбург – Казань, около села Аппаково Альметьевского района республики, автомобиль Renault вылетел с трассы и перевернулся в кювете несколько раз, судя по фото очевидцев.

Фото: очевидцы

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, сразу после аварии его зажало в салоне легковушки. Затем его достали из авто и с различными травмами увезли в ближайшую больницу. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.