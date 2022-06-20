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Ру Тат
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Происшествия
20 июня 2022  09:29
Павел Климчак

Авто вылетело с трассы в РТ и несколько раз кувыркнулось в кювете, водитель в больнице

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Накануне днем на трассе Оренбург – Казань, около села Аппаково Альметьевского района республики, автомобиль Renault вылетел с трассы и перевернулся в кювете несколько раз, судя по фото очевидцев.

 

Фото: очевидцы

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, сразу после аварии его зажало в салоне легковушки. Затем его достали из авто и с различными травмами увезли в ближайшую больницу. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

#ДТП #перевернулся автомобиль
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