Авто вылетело с трассы под Челнами, пассажира госпитализировали

ДТП произошло сегодня около десяти часов утра на втором километре трассы Набережные Челны – Бурды, около поворота в деревню Старые Ерыклы. Водитель Renault Logan не справился с управлением и на высокой скорости вылетел с трассы в кювет. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента из Автограда Валентина Кулагина.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В результате ДТП 45-летний пассажир автомобиля с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы и закрытым переломом бедра госпитализирован в БСМП по Набережным Челнам», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.