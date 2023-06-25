Авто влетело в столб, столкнувшись с легковушкой в Татарстане, водитель в больнице

Накануне в районе семи часов утра в Кукморе столкнулись две легковушки, один человек госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, на местной дороге в Кукморе столкнулись KIA Rio и «ВАЗ 21015». От удара иномарка влетела в бетонный столб.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадала водитель отечественной легковушки, ее увезли на скорой.