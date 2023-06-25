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Руc Тат
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Происшествия 25 июня 2023 14:58

Авто влетело в столб, столкнувшись с легковушкой в Татарстане, водитель в больнице

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Накануне в районе семи часов утра в Кукморе столкнулись две легковушки, один человек госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, на местной дороге в Кукморе столкнулись KIA Rio и «ВАЗ 21015». От удара иномарка влетела в бетонный столб.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадала водитель отечественной легковушки, ее увезли на скорой.

  • Очевидцы
  • Очевидцы
#ДТП #кукмор
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