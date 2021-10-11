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Ру Тат
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11 октября 2021  14:16
Павел Климчак

Авто перевернулось на крышу в РТ, водитель выбрался из машины, но скончался от травм

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Авария произошла накануне поздним вечером на трассе в Нурлатском районе республики, около села Русское Богдашкино. Водитель ехал на авто в сторону Нурлата, однако в какой-то момент, предположительно, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся на крышу.

 

Фото: очевидцы

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы, тело водителя обнаружили в нескольких метрах от машины на обочине. Предварительно, мужчина успел выбраться из салона авто, однако вскоре скончался от полученных в ДТП травм.

 

Фото: очевидцы

 

#ДТП #ДТП с погибшими #машина перевернулась
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