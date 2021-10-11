Авто перевернулось на крышу в РТ, водитель выбрался из машины, но скончался от травм

Авария произошла накануне поздним вечером на трассе в Нурлатском районе республики, около села Русское Богдашкино. Водитель ехал на авто в сторону Нурлата, однако в какой-то момент, предположительно, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся на крышу.

Фото: очевидцы

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы, тело водителя обнаружили в нескольких метрах от машины на обочине. Предварительно, мужчина успел выбраться из салона авто, однако вскоре скончался от полученных в ДТП травм.