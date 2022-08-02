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Ру Тат
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Происшествия
2 августа 2022  08:26
Полина Шевчук

Авто опрокинулось в кювет с трассы в РТ, водитель с переломом шеи в больнице

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Авто опрокинулось в кювет с трассы в РТ, водитель с переломом шеи в больнице
очевидцы

Серьезное ДТП произошло накануне около девяти часов вечера в Муслюмовском районе возле населенного пункта Большой Чекмак.

 

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы с места аварии, мужчина за рулем «Лады» не справился с управлением, машина съехала с трассы в кювет, где несколько раз перевернулась. 

 

Фото: © очевидцы

«С места аварии увезли водителя легковушки. Он жаловался на сильные боли в голове. Предварительно, сломал шею», – уточнили свидетели происшествия.
 

#дтп татарстан #вылетел в кювет
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