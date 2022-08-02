Авто опрокинулось в кювет с трассы в РТ, водитель с переломом шеи в больнице

очевидцы

Серьезное ДТП произошло накануне около девяти часов вечера в Муслюмовском районе возле населенного пункта Большой Чекмак.

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы с места аварии, мужчина за рулем «Лады» не справился с управлением, машина съехала с трассы в кювет, где несколько раз перевернулась.

Фото: © очевидцы

«С места аварии увезли водителя легковушки. Он жаловался на сильные боли в голове. Предварительно, сломал шею», – уточнили свидетели происшествия.

