Авто из Поднебесной и нефтехимия: что показали Минниханову на российско-китайском форуме

На церемонии открытия форума Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Казань впервые принимает гостей из Китая на данной площадке в таком формате. «Мы искренне благодарны, что наши китайские партнеры откликнулись на приглашения», — заявил руководитель республики.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям лидеров России и Китая – Президента России Владимир Путин и Председателя КНР Си Цзиньпина – появилась отличная возможность работать не только на федеральном, но и на региональном уровне. «Важная задача, которую предстоит решить, — повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях. Китай выступает надежным партнёром в достижении поставленных целей. Мы постарались сделать форум интересным и полезным для каждого гостя», — добавил Раис Татарстана.

Вместе с форумом начала работу масштабная выставка Russia-China Expo. Она заняла площадь около 15 тыс. кв. метров и расположилась во втором и третьем павильонах комплекса «Казань Экспо». При этом второй павильон можно было условно поделить на две части: в одной свою продукцию презентовали крупные компании России и Китая, а во второй половине расположилась экспозиция китайских автомобилей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов с гостями из Китая в первую очередь осмотрел стенды «Татнефти», СИБУРа и ТАИФ-НК. Представители компаний рассказали об основных направлениях работы, концепции производств, успехах за последнее время и планах на ближайшее будущее.

Следом гости прошли к стенду проектного института «Союзхимпроект», который входит в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Здесь рассказали о программах сотрудничества с китайскими вузами с прохождением обучения российских студентов в Китае и наоборот.

На выставке китайских автомобилей гостям форума показали последние модели авто от ставших популярными в последние годы брендов. Здесь представлены как бюджетные машины с бензиновыми двигателями, так и спортивные электрокары.

«Выставка автомобилей отображает многообразие и высокий потенциал автомобильного комплекса Китая, который востребован с учетом новых ограничений наших западных партнеров. Я считаю, что китайские автомобили очень достойные и востребованные», – отметил Раис Татарстана.

Минниханов осмотрел каждый автомобиль, проверив часть из них на комфортабельность внутри салона. Все желающие могут оценить и ходовые качества машин. Для этого на парковке выставочного комплекса организован тест-драйв этих авто.

Одним из украшений выставки стали соревнования среди гостей форума в игре го. Для участников организаторы установили несколько столов для игры, а также большое поле прямо на полу павильона с круглыми подушками вместо фишек.

На выставке также представили свои проекты казанский IT-парк, Газпромбанк, Haier и промышленный кластер Татарстана.

Экспозиция во втором павильоне в большей степени посвящена металлообработке. Гостям показали многочисленные станки для резки и гравировки металла, производства деталей, сверл, и прочих металлических изделий. Также здесь можно увидеть сварочные аппараты, бензиновые генераторы и различные технологии сварки.

Российско-китайский форум «РОСТКИ» продлится два дня, 7 и 8 сентября. Для участия в мероприятии в Татарстан прибыли свыше 3,7 тыс. делегатов из 55 регионов России и 20 стран мира. Более 500 участников — представители Китая.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»