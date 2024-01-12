Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Австрия согласилась на проведение голосования на выборах Президента России в стране
17 марта на территории российского посольства в Вене и генконсульства в Зальцбурге пройдет голосование на выборах Президента России. Согласие на его проведение дал МИД Австрии, сообщает дипмиссия РФ.
Два участка будут открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Принять участие в голосовании могут граждане России старше 18 лет.
Как напомнили в ТАСС, на пути подготовки к выборам Президента России создаются серьезные препятствия. Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович отметил, что в недружественных странах по требованию их властей прекращена работа 26 загранучреждений РФ, в других численность работников была сокращена до минимума. Часть дипломатов была выслана.
Напомним, что голосование на выборах Президента России продлится три дня — с 15 по 17 марта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»