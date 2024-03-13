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Политика 13 марта 2024 21:53

Австрия решила выслать двух российских дипломатов, МИД РФ пообещал ответ

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Власти Австрии приняли решение выслать двух российских дипломатов. Об этом пишет газета Die Presse.

Австрийское Министерство иностранных дел уведомило представителей РФ, что они будут высланы из-за «несоответствия их дипломатическому статусу». Дипломаты должны покинуть страну до вторника, 19 марта.

В российском МИДе заверили, что «на безосновательное решение Вены» будет дан «соответствующий ответ», передает РИА Новости.

Последний раз до этого Австрия высылала российских дипломатов в феврале 2023 года: персонами нон грата тогда оказались объявлены четыре представителя Москвы.

#Австрия #высылка дипломатов #высылка российских дипломатов
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