Австрия решила выслать двух российских дипломатов, МИД РФ пообещал ответ

Власти Австрии приняли решение выслать двух российских дипломатов. Об этом пишет газета Die Presse.

Австрийское Министерство иностранных дел уведомило представителей РФ, что они будут высланы из-за «несоответствия их дипломатическому статусу». Дипломаты должны покинуть страну до вторника, 19 марта.

В российском МИДе заверили, что «на безосновательное решение Вены» будет дан «соответствующий ответ», передает РИА Новости.

Последний раз до этого Австрия высылала российских дипломатов в феврале 2023 года: персонами нон грата тогда оказались объявлены четыре представителя Москвы.