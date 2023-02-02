Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

Четыре российских дипломата были объявлены персонами нон грата австрийским МИД. Заявление об этом внешнеполитическое ведомство республики опубликовало в своем Twitter.

«2 дипломата из российского посольства совершили действия, не совместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. 2 дипломата из числа представителей постоянного представительства России при ООН предприняли действия, не совместимые с Соглашением о штаб-квартире», – заявили в министерстве.

Как передает ТАСС, их попросили покинуть территорию Австрии до 8 февраля. Пресс-секретарь МИД Австрии Габриэле Юэн в ответ на запрос газеты Kurir относительно обвинений в шпионаже в адрес сотрудников российских дипмиссий попросила с пониманием относиться к тому, что они не будут сообщать «никаких дополнительных подробностей».