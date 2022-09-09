Австрия не готова поддержать идею о лимите цен на российский газ

Австрия не поддержала идею Еврокомиссии о введении потолка цен на российский газ. Как заявила глава Минэнерго Леоноре Гевесслер, это достаточно болезненный вопрос для Вены. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне известно о предложении о „потолке цен“, но мне не известно о (его) реализации, которая бы гарантировала нам безопасность снабжения. Это болезненный факт конкретно для Австрии», — заметила министр.

Она подчеркнула, что пока Австрия не сможет поддержать это предложение. Сейчас Вена изучает возможность сократить зависимость от поставок из РФ и подготовила кризисные планы на разные сценарии. «Этот сценарий [полный отказ от поставок] означал бы сильные ограничения для экономики, безработицу, бедность», — уверена Гевесслер.

Президент России Владимир Путин не раз указывал, что Россия не использует нефть и газ как оружие для политической борьбы. Все затруднения с поставками связаны с санкциями, введенными Западом после начала спецоперации на Украине.