Австрия начнет пускать туристов из РФ, но условия въезда не изменит

Австрия снимает ограничения на авиасообщение с Россией. Но, как рассказал глава МИД страны Михаэль Линхарт, условия въезда для туристов останутся прежними.

Планируется, что ограничения на полеты будут сняты 9 ноября.

«Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными», — цитирует министра РИА Новости.

Таким образом, жители России смогут прибыть на территорию страны, однако если у них нет сертификата о прививке вакциной, одобренной ВОЗ, им придется пройти 10-дневный карантин. Его можно завершить досрочно, если сдать тест на вирус через шесть дней после приезда.