Австрийский новичок: чем полезен Шабанхаджай и кто будет новой трансферной целью «Рубина»

Фото: nsmura.si

Зимний новичок из Словении

Первым зимним трансфером «Рубина» стал австрийский нападающий Дардан Шабанхаджай. Футболист подписал с казанским клубом контракт сроком на 3,5 года и будет выступать под 99-м игровым номером. По некоторым данным, трансфер нынешнего лучшего бомбардира словенской «Муры» обошелся «Рубину» в чуть выше 1 млн евро. Эта продажа стала рекордной в истории команды из Словении. Так дорого игроков в словенском клубе еще не продавали. Тем удивительнее, что состоялась сделка во времена санкций.

По сообщениям иностранной прессы, на Шабанхаджая претендовали несколько клубов из других европейских чемпионатов. Но эти варианты были из низших дивизионов, а суммы предложений не превышали даже половины от «рубинового». В частности, известно, что немецкий «Хольштайн», выступающий во второй по силе лиге Германии, предлагал за Дардана около 500 тысяч евро. С учетом того, что некоторая часть этой суммы должна по договору уйти австрийскому «Штурму» (прежний клуб игрока), становится понятно, почему «Мура» не очень хотела продавать его немцам.

Финальные переговоры по переходу Шабанхаджая с «Рубином» прошли уже в Турции. После контрольной игры казанцев против сербского «Напредака» представители клубов беседовали прямо на кромке поля. Благо словенская команда занимается недалеко. Зимние сборы «Муры» проходят в паре километров от места базирования подопечных Рашида Рахимова.

Накануне Дардан в сопровождении нескольких человек прибыл в отель, где размещены игроки «Рубина». Стороны окончательно уладили последние детали контракта игрока. В четверг Шабанхаджай уже присоединился к остальной команде и даже принял участие в утренней тренировке.

Косовский друг Даку

То, что первым зимним новичком «Рубина» стал именно нападающий, нисколько не удивляет. После ухода Виталия Лисаковича в «Балтику» на правах аренды в заявке казанской команды осталось лишь два полноценных чистых форварда. В первой части сезона Мирлинд Даку и Джоэль Фамейе не давали повода усомниться в своих качествах, но усиление на эту позицию все равно требовалось. В случае выбытия одного из них у тренерского штаба окончательно терялась вариативность состава, которой и так не слишком много из-за ограниченности игровых ресурсов.

Как раз эту проблему должен решить приход Шабанхаджая. Австриец способен выступать как на острие атаки, так и на левом фланге, а в «Муре» его также иногда использовали в оттяжке. Такая универсальность Дардана дает возможность Рахимову комбинировать с расположением футболиста на поле прямо во время игры. Австриец способен не только завершать атаки самостоятельно, но и создавать моменты для партнеров, действовать на скорости и организовывать контратаки.

Еще одним преимуществом новичка является его дружба с Даку. Форвард «Рубина» дружит с Шабанхаджаем с юных лет, оба имеют косовские корни. При этом Мирлинд выступает за сборную Албании, а Дардан имеет гражданство Австрии. В «Муре» Шабанхаджай оказался также по дружбе с Даку, в чем признавался после перехода в словенский клуб летом 2022 года.

«Я рад оказаться в клубе с богатыми традициями. Мой друг Мирлинд Даку рассказал мне много хорошего об этом клубе», – говорил тогда Дардан.

Приход Шабанхаджая поможет сменить схему «Рубина»?

Но назвать их союз полноценной связкой на поле пока сложно. По сути, Шабанхаджай заиграл в «Муре» только после ухода Даку в «Рубин». За год их совместной игры Дардан оставался в тени своего давнего знакомого, выходя больше на замену. Во многом из-за конкуренции в линии атаки австриец чаще появлялся на левом фланге.

Словенцы любят играть по схеме 4-3-2-1, где единственному форварду помогают два крайних вингера, смещающихся в полуфланг. На этой позиции Шабанхаджай играл и в Австрии, где так и не смог пробиться в основной состав «Штурма», разъезжая по арендам в низших дивизионах страны.

Между тем летом прошлого года Рахимов признавался, что рассчитывает уйти от непривычной ему расстановки с тремя центральными защитниками. Тренеру временно пришлось прибегнуть к оборонительной схеме после принятия команды от Юрия Уткульбаева. С тех пор «Рубин» выиграл Первую лигу и прошел осеннюю часть сезона в РПЛ, но продолжает играть по старым лекалам. Вероятно, теперь тренерский штаб казанцев попробует перестроиться. В этом плане трансфер Шабанхаджая может быть одним из шагов в сторону смены тактических построений казанцев.

Но пока же это все лишь на словах. Здесь и сейчас Дардан берется в «Рубин» на позицию левого вингера в схеме 5-2-3. На противоположном фланге на аналогичной позиции себя уже отлично зарекомендовал Никола Чумич, а в центре нападения неприкасаемым и важнейшим звеном команды является Мирлинд Даку.

Говоря о будущих усилениях, сейчас одной из главных селекционных задач клуба является усиление центра полузащиты. В осенней части сезона в паре с Угочукву Иву поочередно выступали либо Валентин Вада, либо Лазар Ранджелович. Однако для них обоих эта позиция не является профильной. Аргентинец и серб, скорее, выступали в роли «затычек», не давая того объема в центре поля, что просит Рашид Рахимов.

Любопытно, что с приходом Дардана затихли разговоры о возможном переходе сербского нападающего Александара Чаврича. Серба казанцы пытались забрать к себе еще в летнее трансферное окно. Клуб тогда смог договориться с игроком, но в «Словане», за который выступает форвард, уговорили того остаться до конца еврокубковых баталий.

В итоге стороны решили вернуться к сделке зимой, однако никаких других известий в этом направлении больше не последовало. Кроме как упоминания Рахимовым о Чавриче после одного из матчей казанцев в РПЛ. Тренер «Рубина» жаловался как раз на отсутствие вариантов усиления атаки, коим вполне мог стать серб из «Слована».

А ведь Чаврич тоже не является чистым форвардом. Лучший бомбардир «Слована» последних двух лет чаще появляется на краях атаки. Недавно словаки уверили, что в ближайшее время лидер команды сменит чемпионат. В числе главных претендентов называли один из азиатских клубов. А еще и учитывая, что Шабанхаджай в какой-то степени дублирует позицию Чаврича на поле, ждать серба в Казани, вероятно, уже не стоит.

Фото на анонсе: nsmura.si