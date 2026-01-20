Австралия закрыла десятки пляжей в Сиднее после нападений акул

Власти Австралии закрыли для купания десятки пляжей в районе побережья Сиднея. Такое решение приняли после серии нападений акул на серферов за последние несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 9News.

По данным телеканала, закрыты 20 пляжей. Жителей и туристов предупреждают о необходимости соблюдать максимальную осторожность.

Портал News.com.au уточняет, что за двое суток в штате Новый Южный Уэльс произошло четыре нападения акул. Портал приводит комментарии экспертов о том, что отдыхающим следует воздержаться от купания в водах вокруг Сиднея в течение следующей недели, поскольку, по их прогнозам, это будет «самое опасное время за последние годы» из-за повышенной температуры и замутнения воды.