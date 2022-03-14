Австралия ввела санкции против 33 российских предпринимателей

Правительство Австралии ввело новые санкции против 33 российских предпринимателей и их ближайших родственников, сообщает ТАСС.

В перечень попали глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава Ростеха Сергей Чемезов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, глава «Транснефти» Николай Токарев.

Ранее власти Австралии заявляли о введении санкций против 460 россиян, в том числе против Президента Владимира Путина и ряда министров. В санкционном списке также значатся Вооруженные силы России, некоторые ведущие российские предприятия и финансово-кредитные организации, включая Центробанк. Последние пакеты рестрикций были введены 3, 8 и 11 марта.