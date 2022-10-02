Австралия включит в черный список еще 28 россиян, связанных с референдумами

Власти Австралии вновь расширяют антироссийские санкции – в черный список планируется внести еще 28 россиян, которые связаны с проведением на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей референдумов по вопросу присоединения к России.

Рестрикции распространятся на «сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников», сообщается в анонсе на сайте австралийского МИД.

«Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы», – подчеркивается в сообщении дипведомства.

Напомним, 30 сентября в Кремле Президент России Владимир Путин и главы освобожденных регионов подписали договоры о вхождении в состав России.