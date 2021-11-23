Австралия откроет границу для привитых обладателей виз с 1 декабря

Держателям бизнес-виз, беженцам и студентам, полностью вакцинированным от коронавирусной инфекции, с 1 декабря будет открыт въезд в Австралию. Об этом со ссылкой на Премьер-министра страны Скотта Моррисона сообщает ТАСС.

«Возвращение квалифицированных работников и студентов в Австралию является важным этапом на пути восстановления», — отметил он, добавив, что с декабря страна вновь начнет принимать привитых туристов из Южной Кореи и Японии.

Напомним, с 24 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса Австралия закрыла границы. На сегодняшний день она по-прежнему недоступна для посещения туристов. Сейчас граждане и постоянные жители могут вернуться родину из-за границы, но общее число репатриантов в неделю ограничено.

С начала эпидемии в стране выявили более 199 тыс. заразившихся. Выздоровели 182 тыс. человек, а число смертей составило около 1,9 тыс.