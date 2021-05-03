После паузы в Болгаре вновь пройдет Авраамиевский фестиваль

22 и 23 мая в городе Болгаре Спасского района РТ состоится традиционный VIII Авраамиевский фестиваль. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Благотворительном фонде мученика Феодора Болгарского.

«Авраамиевский фестиваль в прошлом году не проводился из-за пандемии коронавируса, в этом году фестиваль вновь ждет своих гостей. В Болгаре пройдут торжества, правда, с некоторыми ограничениями, которые приурочены к памяти перенесения мощей мученика Авраамия Болгарского», — рассказал руководитель фонда Максим Антипов.

Будучи булгарином по происхождению, христианином по вере, святой Авраамий почитаем как мусульманами, так и православными. Спустя семь веков после своей мученической кончины он по-прежнему являет собой пример любви к Господу и ближним, зачастую иноверным.

В Спасском районе сохранился колодец святого Авраамия, где по легенде пролилась кровь и засочилась вода. До сих пор на это место приезжают паломники со всей России, чтобы набрать воду из колодца.

В предыдущие годы частыми гостями фестиваля становилась чета звезд эстрады и кино Антона и Виктории Макарских. Звезды шоу-бизнеса не раз признавались, что долгое время у них не было детей, но все изменилось после посещения святых мест Спасской земли и поклонения мощам Авраамия Болгарского. Позднее со своей дочерью Марией они не раз посещали эти живописные места и рассказывали о «рецепте» местного батюшки Владимира, который для деторождения наказал супругам каждое воскресенье читать акафист перед иконой «Нечаянная радость».

В рамках фестиваля в этом году в Болгаре состоится концертная программа, посвященная святости болгарской земли и православному паломничеству. Также в программу фестиваля войдут духовно-просветительские мероприятия, экскурсии по святым местам, в том числе посещение источника святого мученика Авраамия Болгарского, возможно, крестный ход. Также гости посетят Болгарский историко-археологический музей-заповедник и места, напрямую связанные с историей христианства. Организатором выступает Благотворительный Фонд мученика Феодора Болгарского.

Фото: Татарстанская митрополия.