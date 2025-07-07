«Авось не заметят»: столица Татарстана модернизирует контроль за благоустройством

В столице Татарстана будет внедрено новое оборудование для автоматической фиксации нарушений. Комплексы ДОЗОР-М3 заменят устаревшие устройства предыдущего поколения и расширят перечень выявляемых правонарушений. Об этом сообщил начальник управления административно-технической инспекции Артур Мухаметшин на деловом понедельнике.

Новые системы будут фиксировать не только нарушения правил парковки, но и размещение листовок на фасадах зданий, наледь и снежные навесы на крышах. За шесть месяцев этого года в Казани уже составлено более 5800 административных протоколов, более 4600 из которых – с применением автоматических комплексов. По ряду зафиксированных нарушений вынесено 87 постановлений.

Также было оформлено 1192 протокола по результатам ежедневного мониторинга городской среды и обращений граждан. Только за несанкционированные объявления составлено 220 протоколов. Нарушителей дополнительно оповещают через автоматическую систему обзвона по указанным в объявлениях номерам.

177 материалов касались владельцев зданий, не обеспечивших чистоту входных групп и фасадов. За несвоевременную уборку территорий до 8:00 оформлено 68 административных материалов. Еще четыре протокола – за несвоевременный покос травы, восемь – за игнорирование предписаний.

Особое внимание уделяется самовольной установке шлагбаумов и ограждений: в отношении жильцов, установивших их без согласования, оформлено 133 материала. «Желание ограничить доступ к двору понятно, но такие конструкции требуют официального разрешения», – отметил Мухаметшин.

Кроме того, фиксируются случаи парковки автомобилей без номерных знаков на муниципальных стоянках – по таким фактам составлено 20 протоколов.

В рамках профилактики нарушений управлениями вынесено почти 500 предостережений, выдано 263 предписания, из которых 57% уже выполнены. За игнорирование требований составлено 60 протоколов. Также проведено 19 профилактических визитов и шесть консультационных встреч с участием более 70 организаций.

По словам руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова, автоматизация позволяет исключить человеческий фактор и сделать контроль более эффективным. Важно, чтобы организации и жители знали, что сейчас «авось не заметят» больше не работает.