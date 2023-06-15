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Общество 15 июня 2023 02:12

Авива, Арай и Дияз стали самыми редкими именами новорожденных в Казани

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Самыми популярными именами, которыми казанские родители называли новорожденных, стали Арина, Амелия, Есения, Амир, Александр, Максим, Малика, Марк, а самыми редкими — Мстислав, Ильзар, Дияз, Арай, Айдина, Алисия, Авива, Элесия.

Всего за прошлую неделю в столице республики родились 335 детей —157 девочек и 178 мальчиков. За этот период, согласно данным городского управления ЗАГС, 351 пара связала себя узами брака, передает пресс-служба мэрии.

#редкие имена
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