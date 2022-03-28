Авито становится самостоятельным бизнесом в России

Авито, крупнейшая онлайн-платформа объявлений в России и мире*, выделяется в отдельный бизнес из OLX Group и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers.

Юридическая процедура займет несколько месяцев. Компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров. Авито изначально работал по отличной от OLX модели: отдельный бренд и технологическая платформа, мультивертикальность, присутствие на единственном рынке (Россия). Сегодня Авито — лидер среди всех классифайдов в мире. Большая автономия и скорость в принятии решений положительно скажутся на реализации стратегии и ее главных приоритетах: защите и наращивании устойчивости бизнеса сегодня и создании условий для роста бизнеса в будущем. Компания не нуждается во внешнем финансировании и будет реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса — «Недвижимость», «Услуги», «Товары», «Авто» и «Работу».

Сегодня в Авито работают свыше 4000 человек, из которых более 600 были трудоустроены в этом году. В I квартал команда разработки и продукта выросла на 240 сотрудников, клиентского сервиса — на 230 человек, аналитиков — на 35 специалистов.

Количество активных объявлений сегодня на Авито — более 90 млн, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Каждую секунду на Авито совершается примерно девять сделок.

В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Компания работает в России 15 лет.

*По данным компании SimilarWeb на 1 февраля 2022 года.