«Авито» снова доступно в AppStore

Фото: пресс-служба "Авито"

Приложение «Авито» вновь стало доступно для пользователей в App Store. Представители компании провели успешные переговоры с Apple и добились возвращения сервиса в интернет-магазин. Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram-канале.

«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», – говорится в сообщении.

Сейчас платформа работает в прежнем режиме: пользователям доступно скачивание и обновление.

Напоминаем, что сервис «Авито» исчез из AppStore 23 июля. Представители компании сразу же связались с Apple и заверили, что предпримут все меры для возвращения сервиса в магазин.

Причины сбоя в компании не уточнили, только отметили, что выясняют подробности.