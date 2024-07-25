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«Авито» снова доступно в AppStore
Приложение «Авито» вновь стало доступно для пользователей в App Store. Представители компании провели успешные переговоры с Apple и добились возвращения сервиса в интернет-магазин. Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram-канале.
«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», – говорится в сообщении.
Сейчас платформа работает в прежнем режиме: пользователям доступно скачивание и обновление.
Напоминаем, что сервис «Авито» исчез из AppStore 23 июля. Представители компании сразу же связались с Apple и заверили, что предпримут все меры для возвращения сервиса в магазин.
Причины сбоя в компании не уточнили, только отметили, что выясняют подробности.
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