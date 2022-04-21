Авито Работа добавила сервис частых выплат от Деньги Вперед

Онлайн-платформа Авито Работа в партнерстве с финтех-компанией Деньги Вперед запускают сервис частых выплат — новый формат выплаты заработанных денег. Более 100 компаний Казани смогут воспользоваться сервисом.

В его основе лежит принцип, что каждый сотрудник имеет возможность получать фактически заработанные деньги в удобное для него время, не дожидаясь дня выплаты зарплаты или аванса. Авито Работа стала первой среди платформ по поиску работы и персонала, реализовавшей подобный сервис. Работодатели могут подключить сервис в личном кабинете на Авито. После подключения, вакансии будут выделяться специальным значком «Частые выплаты». При этом, компании не несут никаких издержек: сервис бесплатный, он легко интегрируется с любой учетной системой и не создает дополнительной нагрузки на бухгалтерию.

«Последние несколько лет рынка труда можно охарактеризовать периодом, когда сервисы и работодатели идут навстречу потребностям людей. Партнерство с командой Деньги Вперед даст возможность жителям нашей страны более гибко распоряжаться заработанными деньгами и формировать подушку финансовой безопасности. А компаниям — дополнительный инструмент в привлечении соискателей и снижении текучести. Уверен, что возможность получать заработанные средства в любой день станет привычкой уже в ближайшее время», — подчеркивает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Сотрудники смогут запросить средства через личный кабинет на Авито и получить их на карту, оплатив фиксированную комиссию. При этом сотрудник получает доступ к своим фактически заработанным средствам, а не берет кредит у компании. Для подключения необходимо заполнить заявление в бухгалтерии на своей работе.

«В последнее время нам всем стало еще важнее ощущать себя в финансовой стабильности и безопасности. Поэтому неудивительно, что возможность получать заработанные деньги в любой день, а не два раза в месяц, уже входит в топ-5 важнейших факторов вакансий. Мы в Деньги Вперед стремимся повышать уровень финансовой грамотности, прививать осознанное управление средствами максимальному количеству людей, а также снижать напряжение, которое вызывает долговая нагрузка, в 2021 годупревышавшая 35% дохода россиян. Мы рады, что вместе с Авито Работа сможем облегчить финансовое бремя для миллионов сотрудников подключенных к платформе компаний», — отмечает Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед».

Актуальность ежедневных выплат растет с учетом средней медианной зарплаты в России,достигшей в 2021 году 35 тысяч рублей. По данным Авито , в феврале 2022 года вакансии с ежедневными выплатами вошли в пять самых популярных запросов у соискателей в РФ, при этом 52% соискателей хотят получать зарплату чаще двух раз в месяц.

Возможность получать зарплату в любой день повышает количество откликов от 2.5 до 9 раз по некоторым вакансиям, а затраты на наём персонала снижают на 60%, показало исследование сервиса «Деньги Вперед».