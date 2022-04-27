Авито подсчитает экологический вклад каждого пользователя

Авито объявляет о запуске нового функционала для пользователей по подсчету экологического вклада. Проект стал первым в России автоматическим калькулятором сохраненных природных ресурсов.

В профиле пользователей появятся специальные бейджи с указанием объема предотвращенного выброса СО2 и блок с описанием конкретного экологического вклада. Инициатива запущена в рамках масштабной деятельности компании по защите окружающей среды.

Теперь пользователи площадки могут видеть количество природных ресурсов, сохраненных благодаря их сделкам на Авито, а также предотвращенный негативный эффект на экологию. Бейдж представляет собой специальную плашку в аккаунте с обновляемой информацией о количестве сэкономленных углекислого газа, воды, энергии и различных материалов и просчитывается автоматически на основе информации о совершенных сделках с момента регистрации на Авито. За основу взята система подсчета агентства Bloom Amsterdam и Rebel Group, специально разработанная для Авито в 2021 году. Для расчета экологического вклада была создана специальная формула на основе коэффициента ре-потребления. Коэффициент отображает, на сколько перепродажа той или иной вещи продлевает срок ее службы.

Свой вклад в экологию смогут оценить частные пользователи площадки — с 29 апреля бейджи будут присвоены каждому аккаунту с рейтингом не ниже 4,5 и одной или более сделок с товарами в категориях «Товары» или «Авто».

Василий Лексин, ведущий менеджер продукта по ESG-направлению в Авито:

«Мы видим, как наши пользователи стараются повышать свой рейтинг внутри платформы и увеличивать популярность своего профиля. С одной стороны, это приводит к росту сделок, с другой — росту вклада в заботу об окружающей среде. Новый бейдж безусловно станет еще одним атрибутом такого влияния. Пусть экологический вклад пользователя начнется на Авито, но мы верим, что он продолжится и в поведении человека в его повседневной жизни, будь то раздельный сбор мусора, выбор экологически чистых товаров или бережное отношение в потреблении воды или электричества. И привычка вести себя осознанно через Авито рано или поздно трансформируется в привычку осознанности навсегда».

Арина Гиршович, бренд-директор Авито:

«Пользователи Авито — это те люди, которые выбирают разумный подход к потреблению. С одной стороны, это возможность совершить выгодную сделку, а с другой — продлить жизнь вещам. Мы знаем, что каждый день миллионы пользователей продают и покупают на Авито, внося свой вклад в заботу об окружающей среде. Теперь этот вклад можно оценить наглядно — буквально увидеть в цифрах. Мы планируем развивать подобные механики и проекты в будущем, ведь осознанность — одна из ценностей бренда Авито, а разумное потребление заложено в основу ДНК компании».

Помимо бейджей, пользователь сможет ознакомиться во всплывающем окне-подсказке с полным описанием экологического вклада, а также пройти по ссылке на специальную страницу с методикой расчета.