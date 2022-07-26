Авито направит 100 млн рублей на открытие пунктов выдачи заказов в городах России

Авито совместно с партнером — логистической компанией EXMAIL — продолжает открывать пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через Авито Доставку. В Татарстане новые точки выдачи заказов Авито появятся в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

«За прошедшее время с первого открытия фирменных пунктов выдачи заказов в апреле число заказов через них выросло в семь раз – мы видим, что нашим пользователям важны те преимущества, которые отличают брендированные пункты», – рассказал директор по логистике Авито Сергей Пустыльник.

По его словам, самыми активными городами по числу заказов стали Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красногорск и Казань. В приоритете компании – масштабирование сети, как в уже охваченных первым запуском городах, так и в новых населенных пунктах. Уже 90 фирменных пунктов открыты в 58 городах страны, а к осени откроется еще 80 точек.

К примеру, этим летом в Казани была открыта дополнительная точка по адресу ул. Достоевского д. 79а. В Набережных Челнах Пункты выдачи заказов были открыты и вовсе впервые по адресам: проспект Сююмбике д. 9/26, проспект Фоменко д. 74 и улица Шамиля Усманова д. 3Е. Всего к концу 2022 года планируется открыть более 350 точек по всей России. На реализацию проекта Авито направит 100 миллионов рублей.

Через Авито Доставку пользователи могут безопасно покупать вещи как в пределах своего города без личной встречи с продавцом, так и делать заказ из любого региона. В июне количество частных лиц, которые подключили опцию продажи через Авито Доставку в своих объявлениях, выросло в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом и превысило 45 млн пользователей.

Фирменные пункты выдачи заказов Авито х EXMAIL не только решают задачу расширения сети точек приема и отправки заказов, но и разработаны специально с учетом потребностей пользователей платформы. Например, в них есть комфортные примерочные, где можно убедиться в качестве товара или что вещь хорошо сидит. Кроме того, они оборудованы розетками для проверки товара из категорий бытовой техники и электроники. Расширенная площадь помещения позволяет удобно упаковывать заказы на отправку.

В пункте выдачи сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. Через Авито Доставку можно отправлять товары стоимостью до 150 тыс. рублей, а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 кг и размеры более 50×50×50 см.

Увидеть все доступные пункты выдачи и отправки заказов, в том числе совместные отделения Авито и EXMAIL, пользователи могут при оформлении заказа через Авито Доставку.