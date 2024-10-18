«Авито» начнет тестировать объединенный рейтинг покупателей и продавцов

Фото: пресс-служба Авито

В ноябре «Авито» запустит в тестовом режиме объединенный рейтинг пользователей, включающий оценки как покупателей, так и продавцов. Сначала новая опция станет доступна в категориях «Товары» и «Путешествия», а для всех она заработает в следующем году, сообщает пресс-служба компании.

«Отзывы от продавцов и покупателей в „Авито Товарах“ и „Авито Путешествиях“ станут видны всем в общем информационном блоке и будут влиять на общий рейтинг пользователя. Тестовая раскатка будет происходить поэтапно, функция станет доступной для всех пользователей в начале 2025 года», — отметили в компании.

Впервые возможность поставить оценку покупателю появилась в апреле 2023 года в разделе «Путешествия». С мая 2024-го она стала доступна и в разделе «Товары».

Продавец или арендодатель мог оставить отклик после оформления заказа или начала переписки, причем эти оценки не учитывались в общем рейтинге пользователя. Всего за полтора года было оставлено более 6 млн отзывов на покупателей, в том числе в Татарстане — свыше 214,5 тыс.

После введения объединенного рейтинга все отзывы, полученные пользователем как в роли продавца, так и в роли покупателя или арендатора, будут выводиться в его публичном профиле. Оставить оценку по любой из ролей можно будет с помощью кнопки «Оставить отзыв». Форма станет подстраиваться автоматически на основании типа сделки.

Для сохранения приватности в отзывах на покупателей не будет показываться наименование объявления, по которому была совершена сделка. Общий рейтинг пользователя будет пересчитан как среднее арифметическое полученных оценок.

Тем пользователям, которые используют сервис для ведения бизнеса и не хотят, чтобы отзывы, полученные ими в качестве частного лица, влияли на их компанию, в компании посоветовали создать для работы отдельный аккаунт и воспользоваться инструментом «связка профилей». После связки профили останутся отдельными — каждый со своими объявлениями, рейтингом и отзывами. Между ними можно быстро переключаться без ввода пароля, управлять с одного устройства и не пропускать сообщения в разных аккаунтах.

«Важная особенность „Авито“ как платформы для размещения объявлений — это тот факт, что один и тот же человек здесь может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя. И для нас важно, чтобы в обоих случаях он не нарушал правила и вежливо общался с другими пользователями. Именно поэтому мы решили ввести возможность оставлять отзывы на покупателей, а позднее — возможность этим отзывам влиять на общую оценку. Объединение рейтингов продавцов и покупателей позволит сделать эту систему еще объективней и будет способствовать росту доверия между пользователями на платформе», — прокомментировала новацию директор компании по доверию и безопасности Наталья Юматова.