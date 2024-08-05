Авито и Альфа-Банк запускают первую акцию с кешбэком за покупки

С 1 по 31 августа на Авито пройдет первая совместная акция с Альфа-Банком. За все покупки с Авито Доставкой пользователям сервиса будет начислен кешбэк 30%. Для участия в акции нужно оплатить товары картой Альфа-Банка.

Совместный проект Авито с Альфа-Банком поможет сделать привычные покупки еще выгоднее. Сейчас акция в тестовом режиме доступна жителям Татарстана, Челябинской области, Красноярского края, Иркутской области, Кемеровской области и Ставропольского края. Для того чтобы получить кешбэк 30%, достаточно заказать любимые вещи с Авито Доставкой, указать карту Альфа-Банка при оформлении заказа и оплатить ей покупку.

Фото предоставлено пресс-службой "Авито"

Кешбэк будет начисляться на всю сумму покупки: и за стоимость товаров, и за Авито Доставку. Ограничение по максимальной сумме кешбэка составляет 1500 рублей в месяц. Его начисление будет производиться 10 сентября.

Покупка товара через Авито Доставку гарантирует максимально безопасную сделку — средства покупателя будут "заморожены" до тех пор, пока он не получит и не проверит товар. В случае если с товаром что-то не так, от него можно отказаться в пункте выдачи — деньги за покупку и стоимость доставки вернутся на карту.

Акция доступна пользователям Авито, имеющим карту Альфа-Банка, и продлится до 31 августа 2024 года включительно. Те покупатели, у кого нет карты, могут оформить ее по ссылке.

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