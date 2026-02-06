Авиастроительный и Московский районы лидируют по доступности вторичного жилья в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В январе 2026 года Авиастроительный и Московский районы Казани оказались самыми доступными по стоимости вторичного жилья. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты тематического поиска «Яндекса» по квартирам. Анализ был проведен на основе нейросети.

В обоих районах медианная цена квадратного метра составила 164 тыс. рублей. В Авиастроительном районе стоимость выросла на 1,3% за месяц и 6,6% за квартал, а в Московском – на 1,7% за месяц и 5,6% за квартал. Более низкие цены здесь связаны с преобладанием типовой застройки и отсутствием премиального сегмента, что снижает порог входа для покупателей.

На втором месте по доступности оказался Кировский район с медианной стоимостью 185 тыс. рублей, третью позицию занял Приволжский район – 210 тыс. рублей за квадратный метр. В этих районах рост цен произошел при практически неизменной средней площади квартир, что говорит о повышении ценового уровня в целом, а не о смене формата предложения.

В средний и высокий ценовой сегмент попадают Советский и Ново-Савиновский районы, где медианная стоимость квадратного метра варьировалась от 221 тыс. до 226 тыс. рублей. Самые высокие цены традиционно зафиксированы в Вахитовском районе – 283 тыс. рублей. Высокий уровень цен здесь связан с центральным расположением, концентрацией исторической застройки и ограниченным объемом предложения.

По данным тематического поиска, рост медианных цен на вторичном рынке Казани отражает пересмотр ценовых ориентиров продавцов, а не изменение формата квартир.

«Стабильность средней площади лотов указывает на то, что рост цен связан прежде всего с усилением роли локационных преимуществ и ожиданий продавцов. Премиальные районы сохраняют статусность и более сдержанную динамику, тогда как доступные локации продолжают выполнять функцию точки входа на рынок и быстрее реагируют на изменения спроса», – говорится в сообщении.