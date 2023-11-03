Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ряд домов в Авиастроительном районе Казани на сутки останутся без воды
Жители домов, расположенных на четырех улицах Авиастроительного района Казани, останутся на сутки без воды. Временные неудобства связаны с тем, что будут проводиться работы по подключению вновь построенных водоводов и ЖК на пересечении улиц Симонова и Ленинградская к водопроводу Д=315 мм, сообщает «Водоканал» в своем телеграм-канале.
С 9 часов утра 8 ноября и до 9 часов утра следующего дня водоснабжение будет отсутствовать в домах №8/18, 10/19 по Беломорской, №41/14 по Ленинградской, №14/41, 15, 19/20, 17 по улице Симонова и в домах №18/8, 19/10, 20/19 по Чапаева.
Кроме того, будет понижено давление воды в ряде домов по улицам Айдарова (№25, 25а), Симонова (№16) и Чапаева (№24, 25, 26, 28, 33, 43, 30).
Автоцистерны с водой разместят по заявкам, которые горожание могут оставить по телефону +7(843)231-62-60.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»