Ряд домов в Авиастроительном районе Казани на сутки останутся без воды

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Жители домов, расположенных на четырех улицах Авиастроительного района Казани, останутся на сутки без воды. Временные неудобства связаны с тем, что будут проводиться работы по подключению вновь построенных водоводов и ЖК на пересечении улиц Симонова и Ленинградская к водопроводу Д=315 мм, сообщает «Водоканал» в своем телеграм-канале.

С 9 часов утра 8 ноября и до 9 часов утра следующего дня водоснабжение будет отсутствовать в домах №8/18, 10/19 по Беломорской, №41/14 по Ленинградской, №14/41, 15, 19/20, 17 по улице Симонова и в домах №18/8, 19/10, 20/19 по Чапаева.

Кроме того, будет понижено давление воды в ряде домов по улицам Айдарова (№25, 25а), Симонова (№16) и Чапаева (№24, 25, 26, 28, 33, 43, 30).

Автоцистерны с водой разместят по заявкам, которые горожание могут оставить по телефону +7(843)231-62-60.