news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 14 июня 2024 09:58

Авиастроительная корпорация опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ «Сухой»

Скопировать ссылку

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опровергла сообщения о пожаре на территории опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Сухой» на севере Москвы. Информация появилась в телеграм-канале корпорации.

«За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. Никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда". На территории, где возникло возгорание, производственная деятельность не ведется, она давно перенесена на другие площадки», – указывается в телеграм-канале корпорации.

Предприятия, входящие в структуру корпорации, производят самолеты таких брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе» а также новые – SJ-100 и МС-21. Отмечается, что работа идет в штатном режиме.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2