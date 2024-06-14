Авиастроительная корпорация опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ «Сухой»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опровергла сообщения о пожаре на территории опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Сухой» на севере Москвы. Информация появилась в телеграм-канале корпорации.

«За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. Никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда". На территории, где возникло возгорание, производственная деятельность не ведется, она давно перенесена на другие площадки», – указывается в телеграм-канале корпорации.

Предприятия, входящие в структуру корпорации, производят самолеты таких брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе» а также новые – SJ-100 и МС-21. Отмечается, что работа идет в штатном режиме.